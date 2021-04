Virus, Salmaso: India e Brasile base di nuovi ceppi

Questa non sarà l'ultima variante che arriverà nel nostro Paese. Noi sappiamo che ci sono due laboratori di replicazione del virus enormi, che sono da una parte l'India e dall'altra il Brasile. Più le infezioni si moltiplicano, più emergono ceppi che sono diversi. Se un qualcuno di questi ceppi ha un qualche vantaggio selettivo si diffonde più degli altri e, inevitabilmente, c'è il rischio che arrivi anche da noi. Quindi non sarei più preoccupata rispetto a quello che già sappiamo. Fino adesso non c'è stato nessuna di queste varianti che si sia dimostrata assolutamente non toccata dalla quantità di anticorpi che comunque la vaccinazione fa produrre.