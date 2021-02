Virus, sempre più persone smettono di curarsi

Torniamo a curarci è lo slogan di una campagna di Cittadinanzattiva partita a ottobre, che più che mai in concomitanza con la giornata mondiale contro il cancro ha particolare valenza, la pandemia ha allontanato i cittadini dalle cure mediche per paura del contagio da covid e a volte anche per una cattiva organizzazione della sanità, l'associazione italiana di oncologia medica, ad esempio, parla di un drastico calo degli screening, oltre due milioni in meno nei primi 9 mesi del 2020, con conseguente riduzione delle nuove diagnosi dei tumori e rischio, dunque, di una futura maggiore mortalità e di più spese sanitarie, dato che accomuna peraltro tutti gli stati europei, dove è l'OMS a lanciare un allarme sugli effetti catastrofici del coronavirus sul trattamento del cancro, ma l'impatto della pandemia in realtà ha generalizzato e ha intaccato la fiducia dei cittadini anche nei loro medici di base, Cittadinanzattiva ha fornito una fotografia proprio della medicina territoriale attraverso un migliaio di questionari rivolti a medici e pediatri, da cui emerge da un lato il tentativo non sempre riuscito di rinnovarsi e riorganizzarsi, dall'altro una distanza tra medico e paziente, appunto, non sufficientemente colmata dai mezzi informatici, incide infatti l'età in molti casi avanzata degli stessi pazienti non avvezzi all'uso del web e talvolta una pessima copertura della rete internet, unica novità che sembra mettere d'accordo tutti è la diffusione della ricetta dematerializzata, per il resto la strada da fare per rassicurare la cittadinanza è riportarla a recarsi dal proprio medico e sottoporsi alle cure necessarie sembra ancora lunga.