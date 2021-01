Virus, Sileri: rivediamo peso parametro dell'R con zero

Il peso dell'R con zero è troppo alto, quindi spero che l'Istituto superiore di sanità e i tecnici, magari d'accordo con le regioni, con un costante dialogo con l'Istituto superiore di sanità e con il Cts possano insieme trovare un accordo anche sul limite di questo parametro. Ora questo valore è quello attuale, che va valutato, e io auspico che magari di prossimi giorni, perché come vedete vi è una rigidità su questo valore che ha un peso troppo alto, si riveda il valore non della Sardegna in sé per sé, ma nell'ambito della valutazione di tutte le regioni si dia un peso inferiore all'R con zero.