Virus, sindaco Bollate: "Preoccupati ma cerchiamo reagire"

La vicinanza a Milano, 15 minuti dal centro, migliaia di pendolari che ogni giorno si spostano da e per Bollate verso la metropoli, una zona altamente densamente abitata, siamo circa 140 mila abitanti in questa area, sono queste le considerazioni che hanno portato tra le varie cose, ad assumere questo provvedimento. Le attività produttive non fanno parte del provvedimento di chiusura, invece ne fanno parte purtroppo le attività commerciali. Siamo ovviamente preoccupati però cerchiamo anche di reagire di fronte a questa ennesima prova a cui siamo stati chiamati. Diciamo che usiamo tanta generosità nei confronti della metropoli.