Virus West Nile, 80enne morto ad Aprilia

É un'80enne di Aprilia l'ultima vittima del virus West Nile. Era ricoverato da tre settimane nel reparto rianimazione dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina e aveva altre patologie concomitanti. Salgono così a 17 dall'inizio dell'anno in Italia, le vittime causate da questa malattia più di 170 le infezioni registrate. "L'infezione da virus West Nile si contrae sostanzialmente attraverso il morso di una zanzara, la zanzara comune che morde dal tramonto all'alba, quindi di notte. È chiaro che si tratta di una zanzara che ha già punto qualcuno che può essere un viaggiatore che arriva da zona endemica, che ha già l'infezione nel suo sangue. Quindi lui trasferisce il virus dal sangue di un soggetto infetto al sangue di un soggetto non infetto. Può succedere anche che la zanzara si infetti attraverso il suo serbatoio naturale caratterizzato dai volatili, soprattutto da corvidi, quindi cornacchie, corvi, eccetera, migratori dall'Africa sahariana generalmente in alcune regioni dove non viene fatto lo screening del sangue trasfusionale, la si può contrarre anche attraverso trasfusioni, molto molto molto raro, o addirittura attraverso anche il trapianto d'organo. Ma la modalità principe è la puntura delle zanzare." Il virus West Nile è stato scoperto in Uganda nel 1937 ed è rimasto confinato generalmente in Africa centrale. Da una decina d'anni è arrivato anche in Europa perché sono aumentati gli spostamenti intercontinentali e soprattutto perché il cambiamento climatico ha allungato di parecchio, anche da noi la stagione delle zanzare. "Non è più un'infezione confinata a certi distretti geografici tipicamente tropicali ma ormai fa parte del diciamo delle malattie dei climi temperati. Intendiamoci l'80% di queste infezioni è asintomatica. Quello che leggiamo nelle statistiche di questi giorni è la punta dell'iceberg. Sono soggetti anziani, spesso con patologie croniche, nelle quali questa infezione provoca sintomi in particolare neurologici, molto, molto più rari in persone più giovani e sane-".