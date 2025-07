Virus West Nile, due casi in provincia di Roma. Sindaco Anzio: nessun allarmismo, né sottovalutazione

Buongiorno Tonia, alle mie spalle, come potete vedere c'è l'ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno nelle immagini di Giorgio Mancini e Mattia Testi. Qui al mio fianco invece c'è il sindaco, Aurelio Lofazio, il sindaco di Anzio. Alle nostre spalle purtroppo è ricoverata una persona in questo momento in condizioni definite abbastanza gravi. Ovviamente nel rispetto della privacy possiamo dirvi che ha alcune alcune comorbilità, quindi sostanzialmente ha un quadro clinico complicato. L'altra persona che è stata ricoverata nelle scorse ore qui sul territorio di Anzio e Nettuno si trova in questo momento all'ospedale Fatebene fratelli e immagino chiedo subito al sindaco il primo pensiero vada appunto a questa persona e alle azioni che avete fatto per cercare di limitare il possibile possibilità di contagio sul territorio. Non è una situazione allarmante. Lo diciamo subito, come sottolineava il governatore Rocca." "Sì, i nostri i nostri migliori auguri non solo al nostro paziente, ma anche il paziente che attualmente è ricoverato presso questo ospedale e debbo dire e comunicare che non c'è nessun allarmismo, ma da parte nostra non c'è nessuna disattenzione né sottovalutazione. Abbiamo fatto regolarmente delle disinfestazioni i primi 10 giorni di luglio, la successiva disinfestazione è dal quattro all'otto agosto, e ieri sera. la ASL ci ha avvisato, del problema alle 16:30, noi alle 22 abbiamo, di fatto fatto una disinfestazione, diciamo mirata e straordinaria e ogni volta che la ASL, speriamo mai, ci segnalerà nuovi casi, saremo pronti e siamo così anche pronti a fare un'ulteriore disinfestazione generale intorno al 15-20 di agosto." "Ricordiamo che i casi accertati nelle ultime ore sono sette e quindi portano il totale, delle persone infette dal virus West Nile nel Lazio a 28, la maggior parte dei quali sono in provincia di Latina, nei comuni dell'Agro Pontino. Sottoliniamo di nuovo che questo virus non si trasmette da persona a persona, ma solo attraverso la puntura di una zanzara. Si può trasmettere anche ad equini, come è successo in un allevamento del catanese, ma era già successo nei giorni scorsi anche qui, in provincia di Latina." .