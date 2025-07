Virus West Nile, due casi in provincia di Roma. Sindaco Nettuno: bonifiche effettuate

"Buongiorno Tonia, sì siamo di fronte all'ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno, qui con me lo ringrazio, c'è il sindaco di Nettuno Nicola Burrini. All'interno dell'ospedale c'è uno dei casi di cui parlavi poco fa, che è stato rilevato all'interno del territorio di Nettuno, ora è ricoverato, ovviamente nella nel rispetto della privacy possiamo dire che il caso, in questo momento è abbastanza grave, ma è una persona, un paziente che aveva diverse comorbidità, quindi, come è avvenuto già in altri in un altro caso nella provincia di Latina la situazione è parecchio delicata. Io chiedo subito al sindaco Nicola Burrini che cosa ovviamente si sta facendo per cercare, come dire di circoscrivere questo tipo di contagio sul territorio. Ne avete rilevato ovviamente solo uno intorno nel comune di Nettuno al momento." "Sì, abbiamo rilevato solo un caso, siamo in stretto chiaramente contatto con l'ASL che ci ha dato le indicazioni. Noi abbiamo fatto chiaramente tutte le attività che sono state richieste. Abbiamo fatto una azione di disinfestazione larvicida e adulticida tra ieri e oggi e quindi che rientra poi in un programma più ampio che già è partito da marzo. E la prossima settimana faremo una nuova attività di disinfestazione su tutto il territorio, sia adulticida che larvicida." "Ricordiamo che ovviamente questo tipo di virus non si contagia da non cioè non non passa tra persona e persona, ma ha bisogno di un vettore in questo caso, delle zanzare e quindi sostanzialmente già questo limita, l'allarme cioè non c'è nessun tipo di allarme insomma intorno a questa questa vicenda. Lo ha ricordato anche il governatore il governatore Rocca, quindi il primo appello è ai cittadini a cercare di collaborare da questo punto di vista, giusto?" "Sì, assolutamente sì, chiaramente non è non c'è nessuna allerta, non c'è nessun non bisogna creare il panico, e vanno chiaramente messe in campo tutte le azioni di prevenzione alle zanzare, quindi pozze d'acqua, attività, che devono essere fatte però regolarmente. Chiaramente noi come comune stiamo facendo il massimo per contribuire alla riduzione di questo problema. Oggi non c'è nessun nessuna emergenza." "Tonia, l'ultima annotazione riguarda una trasmissione del virus, che è stata stati casi simili, anche in provincia di Latina. I casi invece sugli umani sono 28 al momento, sette quelli di ieri, un altro paziente, che fa parte appunto dei due della diciamo che sono stati contagiati in provincia di Roma si trova due della diciamo che sono stati contagiati in provincia di Roma si trova ricoverato al Fate bene fratelli. Per il momento è tutto." .