Virus West Nile, Ministero della Salute diffonde linee guida

Il West Nile torna a far parlare di sé. Il virus, conosciuto anche come la febbre del Nilo occidentale, ha causato il decesso di una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, che era stata ricoverata lo scorso 14 luglio a causa della forte febbre. Un caso non isolato, considerato che al momento nel Lazio si contano altri sei casi confermati di infezione, tutti circoscritti nella provincia di Latina. Anche se non collegati tra loro. due di loro, un uomo di 63 e uno di 72 anni, sono in condizioni critiche per la presenza di patologie concomitanti con sintomi neurologici e sono entrambi ricoverati all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il Ministero della Salute, che sta monitorando la situazione in sinergia con la Regione Lazio e con l'istituto superiore di sanità, raccomanda intanto di seguire alcune misure di prevenzione per dalle zanzare, che sono l'unico vettore del virus, come l'uso di repellenti, indossare pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe quando si è all'aperto, soprattutto all'alba al tramonto, zanzariere alle finestre, svuotare di frequente vasi di fiori o altri contenitori con acqua stagnante, cambiare spesso l'acqua nelle ciotole per gli animali, tenere le piscinette per i bambini in posizione verticale quando non sono usate. .