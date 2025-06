Viterbo, incendio a università. Vigili fuoco: fiamme spente

"A parte qualche piccolo focolaio che abbiamo controllato durante la notte, ma oggi si può ritenere l'incendio completamente concluso. Andrà vigilato almeno per un'altra giornata per evitare che qualche fiamma sotto le macerie possa riprendere. L'operazione invece che stiamo facendo è importante con l'università è il recupero dei beni, i beni personali che sono rimasti, per delle persone che occupavano la struttura dovuti all'evacuazione e beni utili perché, diciamo la struttura era dedicata soprattutto a laboratori e uffici dell'università. Che possono essere recuperati per continuare l'attività didattica, l'incendio è partito dalla copertura, quindi la parte più virulenta dell'incendio è venuta all'esterno. Poi l'incendio si è sviluppato dovuto al crollo di un lucernario, in plexiglass, si è sviluppato anche ai piani sottostanti. Però noi già eravamo presenti e quindi siamo riusciti quantomeno a contenerlo il più possibile da fuori e poi ad attaccarlo da vicino, potendo entrare in sicurezza. Le porte con resistenza al fuoco hanno tenuto e che infatti è stato possibile l'esodo in sicurezza. Tant'è che la nostra prima squadra che è intervenuta, è intervenuta quando ancora in copertura c'era proprio un principio di incendio, si vedeva solo un poco di fumo. L'evacuazione già era iniziata, loro hanno dovuto controllare che tutti fossero fuoriusciti, e questo è bastato un minuto o due di controllo interno, dopo quando sono usciti hanno posizionato il mezzo, già, buona parte della copertura era stata interessata dall'incendio importante.