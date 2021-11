Voglia di relax, in Campania boom richieste per bonus terme

Con il Bonus Terme, boom di richieste anche in Campania, che con i suoi 15 stabilimenti che hanno aderito all'iniziativa, si classifica prima al Sud e terza in generale, subito dopo Veneto ed Emilia Romagna, per numero di strutture accreditate, elencate sul sito di Invitalia. "È un'ottima iniziativa, in quanto comunque sta risvegliando l'interesse di tante persone verso proprio il settore termale, in tutta Italia inteso, infatti abbiamo ricevuto richieste anche da altre regioni e questo ci ha fatto tanto piacere. La speranza è di riuscire, prima di tutto, ad accontentare tutti i cittadini che hanno fatto richiesta presso la nostra struttura e un'altra speranza per lungo termine, è quella di magari riavere di nuovo la possibilità di utilizzare questo Bonus". Il Bonus è aperto a tutti i maggiorenni senza limiti di reddito, copre fino al 100% del servizio termale acquistato, fino a un valore massimo di 200 euro ed è utilizzabile entro 60 giorni. Tante le strutture, che in questi giorni devono fare i conti con un grande numero di richieste e telefonate. "Ultimamente siamo molto più spesso al telefono, quindi svariate, veramente tante. Ed è bello, proprio vedere le persone che si vogliono proprio rilassare". "Che cosa chiedono più spesso, le persone che chiamano per il Bonus Terme?". "Come è possibile utilizzarlo, cioè come lo possono spendere, che pacchetti rientrano in questo credito e per lo più, questo tipo di domande". "Quante volte ha risposto al telefono?". "Diciamo che sono di turno da una mezz'oretta, penso un 5-6 chiamate".