Von der Leyen in Cattolica: l'Italia cresce come mai

"Voglio un'Europa per i giovani e voglio un'Europa dei giovani". È una chiara lista di desideri quella che Ursula Von der Leyen fa davanti all'aula magna piena dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. La Presidente della Commissione Europea ha parlato in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico nel centesimo anniversario della fondazione dell'ateneo, lodando l'Italia per la gestione della pandemia e ricordando come, nonostante i lockdown, l'economia sia di nuovo in crescita. Il 2022 è stato già dedicato dall'Unione Europea ai giovani che daranno forma all'Italia e all'Europa nel dopo pandemia. Pandemia che continua a creare allerta mentre l'Italia valuta nuove misure restrittive. La Presidente parla dell'incombere di una quarta ondata e delle incertezze che abbiamo ancora d'affrontare. Il desiderio di Von der Leyen è quello di un'Europa che possa ripagare questa generazione del suo impegno. Voglio un'Europa che ascolti i giovani, voglio capire quale Europa sognate, ha detto, ricordando come le risorse messe a disposizione dal piano europeo Next Generation You possano realizzare le aspettative di molti giovani verso un'economia sostenibile, più rispettosa del pianeta, capace di puntare sull'innovazione. E poi un monito, quello di non dare mai per scontata la democrazia che oggi affronta nuove sfide, quelle della disinformazione e dell'incitamento all'odio. Un nuovo presente dunque nelle mani dei giovani di cui ha parlato anche il Santo Padre nel suo messaggio registrato che ha aperto la cerimonia, ci vuole un nuovo pensiero creativo ha detto Papa Francesco, le cornici interpretative del passato non sono più utili per comprendere il presente ha detto, assieme ai giovani occorre progettare nuovi modelli di pensiero per definire soluzioni alle urgenze che siamo chiamati ad affrontare, quelle ambientali, economiche, quelle sociali e quelle democratiche.