Walter Rista commendatore per la sua Drola

"La drola in piemontese è una cosa strana, una cosa simpatica, buffa, molto particolare". La cosa buffa, che poi buffa non è, è la prima squadra di rugby al mondo formata da detenuti. Eccoli che si allenano, è nata nel 2010 nel carcere di Torino proprio da un'idea di Walter Rista, 77 anni appena compiuti, ex nazionale di rugby. La Drola milita nel campionato di C2, deve necessariamente giocare tutte le partite in casa, nel carcere, e vi fanno parte i detenuti a bassa e media sicurezza che hanno commesso reati contro il patrimonio. "In 10 11 anni noi abbiamo toccato circa 200 detenuti, io so che di questi 30 o 40 giocano, continuano a giocare e la recidiva si è abbassata notevolmente. È passata da 75 a meno del 30" "Percento?" "Percento si. Un ragazzo che, un moldavo, che è andato a giocare in serie A nel Colorno e un altro ragazzo, un marocchino, che è uscito dal carcere, ha cominciato a giocare a rugby che aveva 22 o 23 anni, è uscito che ne aveva 28 è andato allenare i bambini down del Cotolengo. Quindi questo vuol dire che qualche cosa gli rimane, se tu gli dai delle opportunità". Per questo suo impegno, Sergio Mattarella il prossimo 29 novembre al Quirinale lo insignirà del titolo di Commendatore della Repubblica. Allora la memoria di Walter tornerà a 30 anni fa, quando in tour in Argentina come ex atleta, il pullman della nazionale si scontra con un bus di detenuti durante un trasferimento in un altro carcere. Walter scende con i suoi compagni e li vede ammanettati sui sedili, fermi, impauriti. Quando sarò vecchio, decide in quell'angolo di Patagonia, farò qualcosa per loro. "La nostra Costituzione dice all'articolo 27 mi pare, che il carcere deve rieducare i detenuti però come facciamo a rieducarli se li lasciamo dentro il loro marciume tutto il giorno per tutti gli anni della galera. L'esperienza della Drola mi ha dato tanta serenità ed è stranissimo perché quando entri in carcere di serenità non ce n'è. Però quando esci fuori una parte di quello che c'è dentro te lo porti fuori e tutte le volte che entro dentro io so per certo che porto un pezzo di sana normalità di quella che c'è fuori".