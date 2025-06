Weekend 2 giugno, Verona tra le città d'arte più visitate

Il monumento all'amore per eccellenza, meta irrinunciabile per gli innamorati di tutto il mondo. All'ingresso della casa di Romeo e Giulietta, la solita interminabile coda di turisti, disposti ad attendere ore, pur di portare a casa una foto scattata dal balcone più famoso al mondo. Verona si conferma tra le città d'arte più visitate in questo lungo weekend, negli alberghi della città scaligera, otto stanze su 10 risultano occupate. "A settembre grandi novità, una novità storica, non più l'ingresso in via Cappello, c'era la fila anche oggi. Noi diciamo ai turisti di tornare perché ci sarà un percorso immersivo, con l'ingresso da Teatro Nuovo e questo sarà inedito". In occasione del lungo ponte, visite guidate gratuite nei musei cittadini a ottant'anni della liberazione dal nazifascismo, da non perdere l'allestimento fascismo, resistenza e libertà. 19431-945 nelle prestigiose sale del Museo di Castelvecchio. "Italiani, stranieri, in particolare tedeschi, tante famiglie. Di questo siamo felici anche perché le occasioni di attrazione sono numerose ancor prima che partano le stagioni, quella teatrale e quella all'Arena di Verona". Un'offerta turistica ricchissima, quella di Verona, dove cresce l'attesa per l'inizio della stagione teatrale all'Arena. .