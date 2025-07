West Nile, 28 contagi nel Lazio

I contagi aumentano, ma non preoccupano e i nuovi casi di persone positive al virus West Nile non sono solo nel Lazio e nella provincia di Latina. A Catania il virus è stato isolato in un cavallo e il prefetto di Napoli ha chiesto ai sindaci dei comuni della città, di eseguire campagne straordinarie di disinfestazione nelle aree verdi. Ovunque bisogna fare attenzione alle zone umide, in particolare nelle ore serali. L'imperativo è imparare a conviverci proteggendosi il più possibile dal contatto con le zanzare. Anche perché nell'80% dei casi l'infezione è asintomatica. A rischio, come sempre, le persone fragili e gli anziani. La situazione viene costantemente monitorata con misure di protezione estese per trapianti e trasfusioni. "Nel 90-95% dei casi, in realtà questo virus che entra tramite la zanzara non dà sintomi. In alcuni casi in soggetti soprattutto immunodepressi in pazienti con età oltre i sessant'anni, pazienti oncologici, può dare sintomi come sindromi simili influenzali, quindi mal di testa, dolori articolari, e in rarissimi casi raggiungere il sistema nervoso e chiaramente dar vita a meningiti o encefaliti." La tensione resta alta e non solo per il West Nile. Dopo la Francia il virus Chikungunya è arrivato in Italia con i primi casi registrati. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, dal 01/01 al 22/07/2025, nel nostro paese sono stati registrati quasi 100 casi di Dengue ed una trentina di Chikungunya, nessuno con esito letale. L'Organizzazione Mondiale della sanità ha chiesto un intervento urgente per prevenire epidemie di Chikungunya, i cui sintomi spiegano gli esperti dell'OMS sono simili a quelli della Dengue e della Sky TG 24. .