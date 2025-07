West nile, 8 decessi; non si fermano le donazioni

Nessun blocco delle donazioni: né di organi né di sangue. Lo spiega Pierino Di Silverio, direttore del Centro regionale Trapianti della Campania, che chiarisce: i campioni di sangue vengono sottoposti a un controllo per il virus della West Nile. Se il donatore rifiuta di sottoporsi all'esame, allora non può donare per 28 giorni. Stessa procedura per quanto riguarda gli organi con l'esecuzione di questo test. "State tranquilli, non c'è un rischio di pandemia, di epidemia. Capiamo le preoccupazioni dei pazienti, ma con queste metodiche di prevenzione che ricordiamo essere nazionali e quindi non solo su base regionale, quindi omogenee su tutto il territorio, con particolare attenzione ai soggetti fragili, soprattutto a loro e con particolare attenzione ai donatori, noi siamo convinti di poter mantenere sotto controllo la situazione". Il virus trasmesso dalla zanzara Culex non passa da uomo a uomo, ma raramente il contagio può avvenire per via ematica. Sono diverse decine in Italia i ricoverati per aver contratto la malattia, che nell'80% dei casi, spiega il direttore di Malattie Infettive Emergenti dell'Ospedale Cotugno di Napoli, è asintomatica. "Assolutamente non è paragonabile al Covid. Questa è una patologia, che dà dei sintomi simili influenzali che già conosciamo. Già l'estate scorsa abbiamo avuto dei casi, e va chiarito: i pazienti che attualmente abbiamo ricoverato sono tutti pazienti con preesistenti comorbidità che rappresentano una fragilità. Il virus, non perché sia particolarmente aggressivo, ma è un virus che come qualunque altro virus si fa strada in un soggetto che può avere delle comorbidità e renderlo più vulnerabile all'infezione". Le vittime registrate presentavano tutte patologie pregresse. Intanto nelle regioni più coinvolte, e in particolare Lazio e Campania, sono state avviate campagne di disinfestazione. .