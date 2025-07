West Nile, Gori: "Nessun allarmismo, situazione controllata"

Numeri più che raddoppiati in una settimana è quanto emerge dall'ultimo bollettino dell'Istituto Superiore di sanità per quanto riguarda le nuove infezioni da West Nile nell'uomo registrate nel nostro paese. Un dato che da la fotografia della situazione fino a fine luglio 2025, ma che è in continuo aggiornamento. Un dato che però non va a letto come un segnale di allarme, sottolineano gli esperti, ma che è indicativo delle misure di sorveglianza del fenomeno, come ci spiega il direttore del dipartimento di malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano. "Non è una sorpresa per noi, nel senso che il numero dei casi gravi, più o meno è molto simile a quello degli altri anni. I casi gravi, peraltro si sono manifestati in persone che hanno delle comorbidità importanti. Bisogna tenere presente che l'ottanta percento delle infezioni da West Nile sono del tutto asintomatiche. Solo il 20 percento delle persone che contraggono il virus sviluppa dei sintomi, Per lo più questi sintomi sono sintomi estremamente lievi, quando oggi sentiamo dei numeri estremamente ampi, questi non si riferiscono a numeri di persone, che hanno un'infezione grave, ma si riferiscono ai numeri di positività, quindi l'ottanta percento asintomatici, e che derivano dalla sorveglianza che viene fatta nel momento che noi veniamo a conoscenza di un caso sintomatico." La prevenzione diventa quindi fondamentale per un virus, quello West Nile che non si trasmette da persona a persona, e il cui principale vettore è la zanzara comune. "Sicuramente quello che va fatto in questo momento è la prevenzione rispetto alla, al vettore, cioè rispetto alla zanzara. L'allarmismo non è assolutamente giustificato in questo momento, anche perché appunto la situazione è una situazione in parte attesa, e in parte controllata." .