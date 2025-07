West Nile, morto un 68enne in provincia di Caserta

Resta ancora massima l'allerta per il West Nile. A Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, un sessantottenne è la terza vittima del virus in Campania. L'uomo, secondo quanto si è appreso è deceduto lunedì sera al presidio ospedaliero di Aversa. Secondo i dati forniti dalla regione in Campania ci sono stati finora 23 casi di West Nile tra sospetti e confermati. A invitare comunque a non fare allarmismi è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. La situazione non è preoccupante, non esistono al momento particolari allarmi, ma occorre mantenere alto il livello di attenzione, ha detto. Il virus non ha fatto la sua comparsa quest'anno nel nostro paese e i suoi numeri non sono finora molto lontani da quelli degli anni scorsi. Vengono registrati mediamente 400 casi di West Nile in Italia con 20-30 decessi. L'anomalia semmai interessa le zone geografiche, il virus si è spostato decisamente verso sud, con la provincia di Latina a farla da padrone e la zona nord del casertano. Il principale vettore del virus West Nile è la zanzara comune e non si trasmette da persona a persona tramite il contatto con i soggetti infetti. Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva all'università di Milano, ricorda che il tasso di mortalità è comunque basso. Con un rischio maggiore per i soggetti più fragili, con patologie o immunodepressi. L'imperativo resta quindi ancora di imparare a convivere col virus, la cui infezione è asintomatica nell'80% dei casi, proteggendosi il più possibile dal contatto con le zanzare, adottando accorgimenti utili come utilizzare zanzariere repellenti, indossare capi a maniche lunghe dai colori tenui ed evitare il ristagno di acqua in giardini o piscinette per bambini. .