West Nile, Schillaci: Situazione è sotto controllo

"La situazione è sotto controllo, è costantemente monitorata, come detto in linea con quello che è avvenuto negli anni precedenti. Il Ministero della Salute assicura il pieno supporto alla rete dei servizi sanitari e territoriali, proprio con questo approccio di dialogo e collaborazione costruttiva, il 12/08 una delegazione di esperti del Ministero sarà a Latina e Caserta con un incontro con le autorità regionali locali e sanitarie. Secondo casi notificati sulla piattaforma nazionale coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità, l'Italia ha registrato 145 casi confermati di infezione da West Nile virus nell'uomo, 59 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva. 10 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 75 casi di febbre, un caso asintomatico. Questa è l'attuale distribuzione regionale, 93 Lazio, 24 Campania, 14 Veneto, quattro Piemonte, tre Lombardia, quattro Emilia Romagna, due Sardegna, uno Puglia. Le Regioni con maggiore distribuzione dei casi sono al momento la Regione Lazio e la Regione Campania". .