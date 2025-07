West Nile, secondo decesso in Campania, 5 in tutto nel 2025

Un'altra vittima, la seconda, in Campania. Cresce il bilancio delle persone affette da virus della Febbre del Nilo, la West Nile, che sono decedute. La notizia è trapelata nelle ultime ore. Il paziente morto è un uomo di 74 anni. Il decesso risale a venerdì scorso ed è avvenuto all'Ospedale del Mare di Napoli. Originario di Pomigliano d'Arco, l'anziano era stato trasferito d'urgenza in ospedale il 20 luglio scorso per un'emorragia digestiva. Due giorni dopo sono comparsi la febbre e uno stato confusionale, un quadro clinico aggravato da un'insufficienza renale. Apparentemente sembrava un caso slegato dal virus trasmesso dalle zanzare, ma è stato poi confermato dalle autorità sanitarie. Solo ieri altri due decessi, uno avvenuto nel Lazio e un altro nel casertano. Vittime, un paziente di 80 anni originario di Maddaloni, ricoverato all'ospedale di Caserta e che era affetto da gravi patologie pregresse, e un uomo di 77 anni ricoverato all'istituto Spallanzani di Roma, che presentava anche lui patologie croniche, e inoltre aveva subito un trapianto cardiaco. In tutto i decessi nel 2025 salgono così a 5. I pazienti fragili, affermano i medici, sono i più esposti. L'allerta resta alta nel nostro Paese. I focolai sono presenti soprattutto nel Lazio, in provincia di Latina. La Regione Lazio ha disposto, tra le misure precauzionali, l'estensione dell'esecuzione del test per il virus a tutti i donatori di sangue. Nei giorni scorsi il presidente Francesco Rocca aveva invitato alla calma: non dobbiamo creare allarmismo, ha spiegato, con il virus ormai dobbiamo imparare a conviverci, non è il Covid. Gli esperti ricordano che nell'80% dei casi l'infezione è asintomatica, che non si trasmette da persona a persona tramite il contatto con le persone infette e che il rischio di conseguenze gravi è maggiore per le persone più fragili. .