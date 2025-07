West Nile virus, aumentano i casi in Italia, esperti: protezione contro le zanzare

La scia dei contagi da West Nile virus si allunga, 21 sono quelli registrati nella sola provincia di Latina e tre sono stati accertati anche in Campania, a Caserta. In totale in Italia dall'inizio dell'anno ad oggi sono 32 i casi confermati, due i decessi, uno in Piemonte e l'altro nel Lazio. Il vettore della trasmissione del virus è un tipo di zanzara che minaccia non solo l'uomo. Nel comune di Terracina il dipartimento prevenzione della ASL di Latina ha riscontrato infatti un caso della malattia anche su un animale. L'amministrazione adesso sta monitorando la situazione con l'installazione anche di speciali trappole per la cattura delle zanzare, così come avviene anche a Caserta. "Una miscela di acqua, zucchero e un lievito che fermenta e produce anidride carbonica. L'anidride carbonica attira gli insetti e noi li catturiamo. Questa macchinetta che c'ha una ventola ha anche una luce LED, funziona una luce LED che attira a sua volta insomma le zanzare." Gli esperti avvertono la popolazione di evitare di creare le condizioni per attirare le zanzare, come l'acqua stagnante in vasi o piscine gonfiabili. Il virus West Nile, ormai da diversi anni è endemico nel nostro paese, spiega Anna Teresa Palamara, che dirige il dipartimento di malattie infettive dell'Istituto Superiore di sanità, e il sistema di sorveglianza che ministero, Istituto Superiore di sanità e regioni hanno messo a punto, è ben rodato ed efficace. Tutte le misure sono state messe in campo, spiegano dal Ministero della Salute, comprese quelle a protezione dei trapianti e delle trasfusioni. Gli esperti ricordano che nell'80% dei casi, l'infezione è asintomatica e che il rischio di conseguenze gravi è maggiore per le persone più fragili. Il consiglio è quello di proteggersi il più possibile dal contatto con le zanzare, soprattutto nelle ore serali e notturne. Carola dal contatto con le zanzare, soprattutto nelle ore serali e notturne. .