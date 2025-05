Yacht affondato, verso operazioni di recupero del Bayesian

La chiatta, fondamentale per il recupero del Bayesian, lo yatch affondato nell'agosto scorso davanti alle coste di Porticello nel palermitano, è arrivata al porto di Termini Imerese. Sarà la base operativa per il recupero del veliero di lusso colato a picco in pochi secondi, durante una tempesta, affondamento che è costato la vita a sette persone, tra loro anche il magnate Mike Lynch e la figlia adolescente. Per il naufragio la Procura di Termini Imerese ha iscritto sul registro degli indagati tre persone: il comandante e due membri dell'equipaggio sono accusati di omicidio plurimo colposo e naufragio colposo. L'ipotesi che segue la magistratura è quella dell'errore umano, una paratia lasciata aperta e dalla quale, a causa della tempesta improvvisa, sarebbe entrata l'acqua che ha poi fatto affondare lo yacht. Le operazioni per il recupero del Bayesian saranno lunghe e complesse. La prima cosa da fare è tagliare l'enorme albero di 75 metri per poi iniziare ad imbracare lo scafo per riportarlo a galla, grazie alla gru montata a bordo della chiatta Ebo Lift 2. Non appena verrà riportato a galla, lo scafo verrà trasferito in un hangar del porto di Termini Imerese, e lì sarà messo a disposizione dei periti, nominati dalla Procura che dovranno accertare le cause dell'affondamento del veliero, definito inaffondabile dall'azienda che lo ha costruito. Il prossimo 07/05 i magistrati incontreranno i periti di parte e quelli nominati dalla Procura, per chiarire alcuni punti che riguardano le procedure di ripescaggio del Bayesian. Lo scafo, secondo le previsioni, potrebbe essere riportato a galla nella seconda metà di maggio. .