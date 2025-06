Yes Weekend 21/6/2025 - Lago di Garda

sei pronto risponde casa d'Annunzio, lasciare un messaggio dopo il segnale acustico. Marco scusa, che cosa stai facendo? Eh e stavo rispondendo perché hanno telefonato. Questo è il telefono di Gabriele D'Annunzio, qui siamo a casa sua e il numero 1046 pregato di uscire, eh? Signore ma soprattutto, signore, ci siamo, una nuova puntata di Yes we can. Ed eccoci qui, pronti ad affrontare un altro weekendino non mi cade niente. Eh vedo già il lago, sento il profumo di lago. Siamo sul lago di Garda, esattamente a Riviera Gardone, vicino a Salò e questo fine settimana ti farò trascorrere un weekend con i fiocchi all'insegna del relax, del benessere, della cultura e anche del gusto. Quello buono però, eh? Tutti aggettivi che mi qualificano nel migliore dei modi, infatti ho messo anche la camicia. Non vedo l'ora di partire. Andiamo. Wow, ma spettacolare. Eccoci arrivati alla Rosa Hotel. Ma è incredibile, ma che hotel cinque stelle a rosa, lo dice anche il nome proprio della rosa che ti offrono appena tu arrivi al check-in col concierge. È formato da 99 camere di cui 80 superior, 10 wellness superior e nove suite. Abbiamo già intravisto due ristoranti, uno principale con menu a la carte. E anche un poolbar. Ma non dimentichiamoci che c'è anche una meravigliosa ed enorme spa, con due piscine con accesso interno ed esterno. Ebbene sì, e per i più audaci abbiamo corsi di yoga, um palestra per anche allenarsi, oppure chissà, una nuotatina nella piscina principale esterna, 1234. Siamo più che un hotel, siamo un posto dove i nostri clienti vengono a godersi un'esperienza piena di momenti di relax, noi accoccolarli, e poi fargli portare a casa questi momenti meravigliosi passati nel nostro hotel. Ah Sara, ma questo è un'oasi di pace, senti che profumino, eh? Eh sì, pensa che ci sono 130 tipi di piante diverse qui in questo hotel. La maggior parte sono mediterranee e poi ci sono delle erbe aromatiche come, timo, rosmarino, lavanda, ah e pensa che l'hotel sia fatto. Produrre apposta un profumo che rispecchia proprio la fioritura e quindi all'interno dell'hotel ti sembrerà di essere sempre in primavera. È vero, Sara, anche all'interno della hall, si sente sempre questo profumo di giardino fiorito. Hai detto giardino fiorito? Ho detto giardino fiorito. Wow! Sara, ma dove siamo finiti, mi hai riportato in Nepal? allora a dire il vero a me sembra proprio di essere all'Heller Garden, un giardino botanico di 10000 metri quadri, pieno di piante di tutte le specie di tutti i tipi. Tutto nasce agli inizi del 900, quando un famoso dottore, dentista austriaco decise di creare questo meraviglioso giardino. Lui era appassionato di botanica e decide di costruire questo giardino e i contadini della zona, anziché pagarlo, perché non avevano i soldi, gli offrivano in cambio delle ore di lavoro qui all'interno di questo meraviglioso giardino. E poi dal 71 all'ottantanove il giardino rimane abbandonato. Tantissimi anni quindi, quando poi? Quando poi Andre Heller, grandissimo cantante, um artista, attore austriaco, si innamorò di questo giardino, che anche se abbandonato, manteneva un po' il suo fascino. E così, lui si contornò di opere tra l'altro di grandissimi artisti, Quest'opera è di Auguste Rodin e la donna del lago. E il cuore che è fatto dal signor Eller. Questa è la nostra zona ristoro. Ci sono dei lecci centenari. Quella è Adamo ed Eva, Niki de Safal. due ametiste sono le più grandi d'Europa, e um vengono dall'Uruguay. Eccoci di fronte all'opera d'arte chiamata i mostri sputanti e le facce raffigurano il diavolo e il vescovo di Vienna dell'epoca, e i due capi che si scontrano e si urlano in faccia, anzi si sputano in questo caso, e noi che dobbiamo passare rischiamo di prendercele. e. Lino. Quanti punti ha fatto tremano. Al vostro arrivo vi sarà servito un meraviglioso aperitivo sull'AfC. Hai detto aperitivo? Wow, Sara, ma invece questo cos'è? Questo è un corner organizzato appositamente dall'hotel per suggerire ai propri clienti, i pezzi unici creati dai produttori locali, come ad esempio carciofini, olio d'oliva, abbigliamento, porcellane. No, ma c'è anche il limoncino. Eh sì, certo che c'è il limoncino, perché qui la zona è storicamente ricca di limonaie. Ah, io sono fan del limoncino. Davvero? allora Sta a vedere. Sara, ma che profumo buonissimo. Ma dove siamo? Siamo finalmente arrivati alla limonaia La malora a Garnano. Qui c'è una tradizione antichissima che risale ai monaci francescani, che poi si è tramandata di generazione e generazione e oggi io ti ho portato a visitare l'unica limonaia al momento che ancora produce limoni. e li vende e crea un sacco di prelibatezze. Ciao a tutti, sono Fabio e sono il proprietario di questo giardino molto antico. La limonaia è come una serra chiusa ogni novembre e riaperta in marzo. Caratteristica delle limonaie è quella di svilupparsi su più livelli, ottenuti dal grande lavoro di chi ci ha preceduto, che ha e costruito questi terrazzamenti. sono un po' stanco, hai voglia di andare a raccogliermi? Devo proprio salire su quella scala, dici? Eh sì. allora, eccola. Ed è molto verticale, quindi la salita deve essere radente. È proprio quell'ultimo là bello giallo che vedo in cima? Sì, proprio l'ultimo, guarda. R. Ho iniziato a fare il limoncino verde dai limoni um giovani, um che ho scoperto essere fantastico. Questo qui è particolarissimo, questo um non lo fa nessuno, ed è fatto con i capperi salati, salato e dolce insieme. scusa, ma lo stai assaggiando? Visto che nessuno l'ho assaggiato. Sono le 10:30 del mattino. Gianmarco. Adesso possiamo andare a fare le nostre attività. No, Sara, um allora ti sento un po' troppo agitata eh, secondo me tu hai bisogno proprio di rilassarti. Ti prenoto un bel trattamentino rilassante. Tu stai con i coditi il sole torno tra cinque minuti. Totale rinascita, un bel 90 minuti di My individual Time out. 90 minuti. Perfetto, allora farei così, lo proverei prima io magari, così capisco se funziona e poi la vado a chiamare in un secondo momento. Buongiorno, sono pronto. Piacere Nicole quei 60 minuti consigliamo sempre comunque di fare tutto il corpo. E allora ce lo consigliate voi. Non ci posso credere. Cioè Gianmarco, non ci posso credere, anziché prenotare il massaggio, tu stai facendo il posto mio. Hai ragione, ho sbagliato, sbagliato e mi sono lasciato andare, ma era troppo bello. Io adesso comunque ti porto a mangiare in un posticino da leccarsi le dita. mi ringrazierai fino a domani. Io spero che tu possa scusarti in qualche modo perché questa volta davvero esagerato. 84, grazie. Forse tu non ti sei reso conto, hai prenotato un o stellato. Un o stellato? Sì, io non vedo l'ora di assaggiare tutti i loro piatti più tipici, più caratteristici. No, aspetta aspetta Sara io non non non non pensavo fosse un pensarci bene prima di entrare. Siamo oggi qui a Gardone Riviera al Lido 84, un progetto nato con mio fratello Giancarlo 10 anni fa. Mi sento un artigiano a tutti gli effetti, amo la possibilità di interagire con l'ingrediente. Ho avuto la fortuna di lavorare con Gualtiero Marchesi, da lui ho cercato di percepire e imparare la stravolgen. sensazione che si può avere nel creare un piatto d'autore. Prima di cominciare proprio il servizio, um Giancarlo e Riccardo, i due fratelli si ritrovano e discutono con i ragazzi, insomma, per una strategia un po' come un mister con i propri giocatori. Tutto questo in un posto meraviglioso. C'è una tradizione antichissima di produzione della carta sul lago di Garda che risale al 1700. Le carte venivano prodotte con le vele dismesse. Se ho capito bene sono sette piatti, tu sei sicura di mangiare sette? Ma certo. Un infuso freddo di finocchi e olive. La foglia che vedete è una foglia di salvia pratense. Nella pallina di legno poi trovate una cialda di amaranto, semi di sesamo, miso di pane e nocciole e una polvere di spinaci. Sono Nicolasso, sono il metro. del nostro pane e ostrica. Il primo piatto firma dello chef, il nostro spaghettone burro e lievito di birra, ho esposto al MMA di San Francisco dal 2000:16 al 2000:19. Andremo a risaltare questa nota molto burrosa nel piatto. Io non potrò più mangiare a casa. Neanch'io. Io ho bisogno di tornare qui subito. È il secondo piatto a firma di chef. Abbiamo riso nero e frutti rossi. Sa che. Melanzane 400, nel senso che? Sono 400 gradi, ma dentro rimane morbida e cremosa. Siamo arrivati al momento dei dolci in condivisione. Il nostro torrone, al cioccolato fondente. Questa non la condividiamo. Mettila giù. No. Ah, Sara, ma qui si respira proprio profumo di storia. Pensa che qui Gabriele D'Annunzio aveva parcheggiato il suo m? Eh sì, perché doveva ripararlo ed è tutto scritto all'interno di queste quattro lettere, scritte da Gabriele D'Annunzio e conservate al vittoriale. Sarebbe proprio bello vedere il vittoriale anche. Vuoi vederlo? Wow! Sara ma dove siamo finiti? Ma questo alle nostre spalle è Gabriele D'Annunzio, e qui siamo al Vittoriale, l'ultima dimora dove ha vissuto Gabriele D'Annunzio. A casa ha una scenografia, è un palcoscenico che rispecchia la sua personalità Ma non è un museo il Vittoriale, è una vera e propria cittadella mi sembra davvero immenso e non vi basteranno tre ore per visitarlo, ve lo diciamo, perché è tutto questo ma alla fine scoprirete davvero chi era Gabriele D'Annunzio e chi è, perché continua. ad esistere secondo me in tutti noi. Sì, sì, sì, lui ha detto io sono stato ciò che vi ho donato perché ha donato tutto lo Stato italiano prima di morire proprio. E poi ha lasciato la sua frase storica che dice, ricordatevi di osare sempre. Memento a odere sempre. si sta comodo in questa macchina? Eh sì, ma dimmi quanto ti sei divertito. Tanto, tanto quanto? Ma quanto sei stato bene. E poi tutto questo relax, benessere, natura, i paesaggi unici meravigliosi. Scusa ma io ti sto parlando, tu ti sei addormentato? Vabbè senti guarda il conto. Questa volta te lo metto qua così almeno quando ti svegli, diciamo che poi lo trovi subito, eh? Buonanotte. eh? sempre.