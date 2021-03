Il futuro ci può riservare solo salite, non discese. Il futuro prossimo ovviamente, perché il futuro diciamo quello più importante nei prossimi mesi ci deve far uscire da sta tragedia. Abbiamo dei parametri, ancora oggi non abbiamo il nuovo R con t, nuove valutazioni però abbiamo dei parametri che ci fanno pensare che siamo ovviamente a rischio passaggio in arancione da venerdì. Staremo a vedere le valutazioni. È un grosso guaio.