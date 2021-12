Zaky, professoressa Bologna: è una grande gioia

..della gioia che provavo, della grande commozione e questa sensazione che siamo.. che è un passo verso la luce, la luce finale per la libertà di Patrick. Immagino quanto siano stati in sofferenza e la sofferenza di Patrick in questo periodo e poi improvvisamente questa grande gioia che abbiamo cercato e sperato di vedere da tanto tempo, da 22 mesi, e non è finita qui ma noi continueremo a impegnarci. Quindi ho scritto loro della nostra commozione e anche della.. ho promesso la continuità del nostro impegno finché non sarà assolto. E poi speriamo che voglia anche continuare i suoi studi anche con un dottorato. Speriamo davvero che sia un percorso per i valori in cui crede e per la strada che deve percorrere per la sua vita.