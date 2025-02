Zero neet, il progetto della Fondazione Cariplo e di Intesa Sanpaolo per 20mila giovani

Sono Anna, ho 25 anni. Sette anni fa sono rimasta incinta di Adele, il meraviglioso dono della mia vita. Ero in terza liceo e ho lasciato la scuola. Ho fatto diversi lavori, tutti saltuari per essere indipendente, lavori alternati a momenti di angoscia in cui non riesco a fare nulla. Sono Elena e a scuola sono sempre andata bene. All'università ho fatto geografia. Dopo la laurea mi sentivo su una rampa di lancio, pronta a fare mille cose, desiderosa di farle. Ho iniziato a mandare curriculum a tutti, però nessuno mi chiamava, per otto mesi ho fatto la commessa, poi la babysitter, ma non mi bastava, non mi sembrava giusto. È triste quando sai di avere tanto da dare, ma nessuno è interessato. Mi sentivo spaesata, sminuita, senza una prospettiva. Neet non si nasce, si diventa. Lo raccontano le storie di Elena e Anna. Erano tra gli oltre un milione e quattrocentomila giovani in Italia che non studiano e non lavorano. È a loro che Fondazione Cariplo, insieme ad Intesa San Paolo, hanno pensato. "Arriviamo a oltre centocinquanta mila persone nella sola Lombardia. Venti mila sono quelli che noi ci impegniamo a recuperare. È forse la prima volta che un sistema fondazioni e banche, su un progetto di questo genere, si dà un target di impatto quantitativo anche." Zero Neet vuole conoscere, prevenire e contrastare il fenomeno attivando percorsi di orientamento e apprendimento con un impegno importante. 20 milioni di euro da Fondazione Cariplo, dieci milioni da Intesa San Paolo. "Ci sono un milione e sette di posti che stanno cercando le aziende in Italia e un milione e quattro di giovani che non hanno una prospettiva né di studio né di lavoro, cioé queste son cose sulle quali, secondo me è importante che nel Paese si intervenga." .