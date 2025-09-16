Zoosafari Fasano, due gorilla nati in un mese, i primi in Italia da 50 anni

00:01:40 min
|
58 minuti fa

Tara nata il 18 agosto scorso avrà ora un compagno di giochi, è un maschietto venuto alla luce solo da pochi giorni. Siamo nello zoo safari di Fasano, dove i due piccoli gorilla, i primi nati in Italia dopo cinquant'anni, sono già diventati la principale attrazione per i tanti visitatori del parco. "Quali sono gli elementi che hanno reso possibile dopo tanti anni, la nascita di un gorilla, anzi due qui in Italia?" "Sicuramente un gruppo molto unito, molto coeso, soprattutto il maschio, il dominante, insomma Nasibu ha trovato terreno fertile in tutti i sensi proprio, perché quando è arrivato ha trovato subito due femmine disponibili per l'accoppiamento e soprattutto non ha trovato altri maschi dominanti che potessero entrare in contrasto con lui". Le due neomamme Tamani e Tonka sono a loro volta madre e figlia, con la più piccola, la prima maternità che sembra seguire gli insegnamenti della più esperta madre che conta ormai già sette figli. Due sono qui a Fasano, gli altri sono stati distribuiti dall'Associazione Europea degli zoo e degli acquari in altri parchi zoologici. "Lo zoo safari ne è comproprietario. Quando i piccoli cresceranno, ci vorranno molti anni, dovranno essere svezzati insieme all'IP, cioè al programma di conservazione di questa specie si deciderà dove mandare eventualmente i piccolini per questioni di riproduzione futura, di genetica, di compatibilità quindi, e bisognerà deciderlo insieme, ma per il momento, per molti anni sicuramente dovranno vivere qui fino a svezzamento". Intanto però bisognerà scegliere anche il nome del maschietto che arriverà, come è successo per Tara, da un sondaggio sui social. .

ERROR! Frumuzache, a processo anche per Ana Maria AndreiERROR! Frumuzache, a processo anche per Ana Maria Andrei
cronaca
Frumuzache, a processo anche per Ana Maria Andrei
00:01:13 min
| 2 ore fa
pubblicità
Tragedia a Santi Cosma e Damiano, 15 enne suicida, procura Cassino apre inchiestaTragedia a Santi Cosma e Damiano, 15 enne suicida, procura Cassino apre inchiesta
cronaca
Tragedia a Santi Cosma e Damiano, 15enne suicida
00:01:25 min
| 2 ore fa
La proclamazione di Miss Italia 2025, Katia BuchicchioLa proclamazione di Miss Italia 2025, Katia Buchicchio
cronaca
La proclamazione di Miss Italia 2025, Katia Buchicchio
00:00:34 min
| 3 ore fa
Fermato col taser, muore 42enne a Reggio EmiliaFermato col taser, muore 42enne a Reggio Emilia
cronaca
Fermato col taser, muore 42enne a Reggio Emilia
00:01:20 min
| 2 ore fa
ERROR! T08160925ERROR! T08160925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 16 settembre, edizione delle 8
00:01:39 min
| 4 ore fa
Prostituzione e droga, fermati 11 cittadini colombianiProstituzione e droga, fermati 11 cittadini colombiani
cronaca
Prostituzione e droga, fermati 11 cittadini colombiani
00:01:24 min
| 6 ore fa
ERROR! WEB1609000ERROR! WEB1609000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 16 settembre 2025
00:22:18 min
| 7 ore fa
Muore a 15 anni, si sospetta istigazione al suicidioMuore a 15 anni, si sospetta istigazione al suicidio
cronaca
Muore a 15 anni, si sospetta istigazione al suicidio
00:01:28 min
| 18 ore fa
ERROR! T19150925ERROR! T19150925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 15 settembre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 19 ore fa
ERROR! Neonati sepolti, processo a Chiara Petrolini in Corte d'Assie, lei esce dall'aulaERROR! Neonati sepolti, processo a Chiara Petrolini in Corte d'Assie, lei esce dall'aula
cronaca
Caso neonati, processo a Chiara Petrolini in Corte d'Assise
00:01:36 min
| 19 ore fa
Timeline, il primo giorno di scuola e le tracce di vita su MarteTimeline, il primo giorno di scuola e le tracce di vita su Marte
cronaca
Timeline, il primo giorno di scuola e le tracce di vita su Marte
00:24:18 min
| 20 ore fa
Timeline, la violenza tra i minori e i casi di Sulmona e di Roma FideneTimeline, la violenza tra i minori e i casi di Sulmona e di Roma Fidene
cronaca
Timeline, la violenza tra i minori e i casi di Sulmona e di Roma Fidene
00:22:24 min
| 20 ore fa
ERROR! Frumuzache, a processo anche per Ana Maria AndreiERROR! Frumuzache, a processo anche per Ana Maria Andrei
cronaca
Frumuzache, a processo anche per Ana Maria Andrei
00:01:13 min
| 2 ore fa
Tragedia a Santi Cosma e Damiano, 15 enne suicida, procura Cassino apre inchiestaTragedia a Santi Cosma e Damiano, 15 enne suicida, procura Cassino apre inchiesta
cronaca
Tragedia a Santi Cosma e Damiano, 15enne suicida
00:01:25 min
| 2 ore fa
La proclamazione di Miss Italia 2025, Katia BuchicchioLa proclamazione di Miss Italia 2025, Katia Buchicchio
cronaca
La proclamazione di Miss Italia 2025, Katia Buchicchio
00:00:34 min
| 3 ore fa
Fermato col taser, muore 42enne a Reggio EmiliaFermato col taser, muore 42enne a Reggio Emilia
cronaca
Fermato col taser, muore 42enne a Reggio Emilia
00:01:20 min
| 2 ore fa
ERROR! T08160925ERROR! T08160925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 16 settembre, edizione delle 8
00:01:39 min
| 4 ore fa
Prostituzione e droga, fermati 11 cittadini colombianiProstituzione e droga, fermati 11 cittadini colombiani
cronaca
Prostituzione e droga, fermati 11 cittadini colombiani
00:01:24 min
| 6 ore fa
ERROR! WEB1609000ERROR! WEB1609000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 16 settembre 2025
00:22:18 min
| 7 ore fa
Muore a 15 anni, si sospetta istigazione al suicidioMuore a 15 anni, si sospetta istigazione al suicidio
cronaca
Muore a 15 anni, si sospetta istigazione al suicidio
00:01:28 min
| 18 ore fa
ERROR! T19150925ERROR! T19150925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 15 settembre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 19 ore fa
ERROR! Neonati sepolti, processo a Chiara Petrolini in Corte d'Assie, lei esce dall'aulaERROR! Neonati sepolti, processo a Chiara Petrolini in Corte d'Assie, lei esce dall'aula
cronaca
Caso neonati, processo a Chiara Petrolini in Corte d'Assise
00:01:36 min
| 19 ore fa
Timeline, il primo giorno di scuola e le tracce di vita su MarteTimeline, il primo giorno di scuola e le tracce di vita su Marte
cronaca
Timeline, il primo giorno di scuola e le tracce di vita su Marte
00:24:18 min
| 20 ore fa
Timeline, la violenza tra i minori e i casi di Sulmona e di Roma FideneTimeline, la violenza tra i minori e i casi di Sulmona e di Roma Fidene
cronaca
Timeline, la violenza tra i minori e i casi di Sulmona e di Roma Fidene
00:22:24 min
| 20 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità