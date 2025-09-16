Zoosafari Fasano, due gorilla nati in un mese, i primi in Italia da 50 anni

Tara nata il 18 agosto scorso avrà ora un compagno di giochi, è un maschietto venuto alla luce solo da pochi giorni. Siamo nello zoo safari di Fasano, dove i due piccoli gorilla, i primi nati in Italia dopo cinquant'anni, sono già diventati la principale attrazione per i tanti visitatori del parco. "Quali sono gli elementi che hanno reso possibile dopo tanti anni, la nascita di un gorilla, anzi due qui in Italia?" "Sicuramente un gruppo molto unito, molto coeso, soprattutto il maschio, il dominante, insomma Nasibu ha trovato terreno fertile in tutti i sensi proprio, perché quando è arrivato ha trovato subito due femmine disponibili per l'accoppiamento e soprattutto non ha trovato altri maschi dominanti che potessero entrare in contrasto con lui". Le due neomamme Tamani e Tonka sono a loro volta madre e figlia, con la più piccola, la prima maternità che sembra seguire gli insegnamenti della più esperta madre che conta ormai già sette figli. Due sono qui a Fasano, gli altri sono stati distribuiti dall'Associazione Europea degli zoo e degli acquari in altri parchi zoologici. "Lo zoo safari ne è comproprietario. Quando i piccoli cresceranno, ci vorranno molti anni, dovranno essere svezzati insieme all'IP, cioè al programma di conservazione di questa specie si deciderà dove mandare eventualmente i piccolini per questioni di riproduzione futura, di genetica, di compatibilità quindi, e bisognerà deciderlo insieme, ma per il momento, per molti anni sicuramente dovranno vivere qui fino a svezzamento". Intanto però bisognerà scegliere anche il nome del maschietto che arriverà, come è successo per Tara, da un sondaggio sui social. .