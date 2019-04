Violenza sessuale a Viterbo, parla il vicequestore

I fatti si sono svolti come una normale serata tra amici. Questa ragazza è andata in un locale pubblico di Viterbo, ha conosciuto questi due ragazzi. Hanno trascorso la prima parte della serata dell'11 aprile insieme. Poi loro l'hanno invitata in questo circolo privato di cui hanno l’esclusiva, diciamo, l’uso esclusivo hanno di questo pub perché è un pub utilizzato da militanti d’area di un partito politico. Sono andati nel circolo e a quel punto la ragazza si è... è stata fatta ubriacare. All'inizio hanno tentato un approccio sessuale consenziente. La ragazza si è rifiutata, ha ricevuto un pugno in faccia, così lei ci ha raccontato, e quindi è caduta a terra, ha perso conoscenza, non completamente ma è andata in stato di semi incoscienza. È stata denudata e l'hanno stuprata a turno e hanno ripreso tutto con i telefoni.