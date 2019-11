VIOLENZA SULLE DONNE, I VIDEOMESSAGGI

“Non è soltanto una violenza fisica, ma è anche una violenza psicologica e questa violenza psicologica che riduce praticamente una donna, una madre, ad un oggetto non può non influenzare i figli, i bambini che magari sono piccoli, vedono certe scene e i casi sono due: o ne rimangono profondamente traumatizzati per tutta la vita oppure imiteranno, purtroppo, il padre attraverso i gesti che ha compiuto contro la madre.” “Baci, carezze, affetto, premura e attenzione sono amore. Insulti verbali e botte sono violenza! Stop alla violenza sulle donne!” “Stiamo aspettando tutti il giorno in cui il saldo tra donne che menano le donne e le donne che menano gli uomini sarà zero!”