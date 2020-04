Virus, crisi di un imprenditore del turismo

La gallina dalle uova d'oro, ha fatto come nella favola di Esopo, una brutta fine. A Firenze ci sono 500 alberghi chiusi da metà marzo. Un disastro per le casse comunali. Dalla tassa di soggiorno, arrivavano 40 milioni di euro all'anno. La storia di un imprenditore è la storia di tutti. Noi abbiamo due strutture alberghiere per un totale di 14 dipendenti che fanno anche turnazione. E sono tutti in cassa integrazione? Sono tutti in cassa integrazione in questo momento. Finora è stata prevista per 9 settimane, ma il turismo, che è stato il primo settore ad entrare in crisi, non si accenderà come un interruttore, serve fiducia, nel frattempo ci si esercita con la teoria. Stiamo pensando in effetti di ridurre il numero dei tavoli, di scaglionare la somministrazione della prima colazione e incentivare molto il room service, offendono, ovviamente, come servizio gratuito in questo caso. Senta che cosa potrebbe aiutare secondo voi il settore che, oggettivamente, è uno di quelli più in sofferenza al momento? Molte strutture alberghiere, perso la maggioranza, sono strutture in affitto, quindi avere un credito d'imposta a favore della gestione, per quanto riguarda il canone d'affitto potrebbe essere di grande sollievo. Un altro strumento invece molto utile, proprio per incentivare la domanda, potrebbe essere un “bonus alberghi”. La possibilità di poter detrarre dalle tasse la fattura fatta dall'albergo. Che cosa significa per la sua famiglia questo albergo chiuso? Emotivamente rappresenta tutto, non era mai stato chiuso un giorno. Psicologicamente, per la nostra famiglia è difficile perché è quello ci dà da mangiare, sostanzialmente, quindi si innestano anche tanti pensieri e le dico, vedere l'albergo chiuso, una città, il centro storico di Firenze totalmente deserto, ci crea tanta incertezza.