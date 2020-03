Coronavirus, Galli: supereremo situazione se non monterà

Eravamo noi, come istituzione, che insieme allo Spallanzani di Roma avremmo dovuto fronteggiare questo genere di epidemie. Solo che questa è un'epidemia che ha una scala maggiore di tutto quello che si poteva poter pensare, prevedere, prevenire. Si riuscirà a sostenere la marea se non diventerà ancora più montante, anche trovando soluzioni nuove e diverse. Il fattore limitante principale è personale addestrato e messo in condizioni di lavorare in sicurezza, perché non possiamo rischiare che sia il personale a venirci a mancare perché si ammala. Quindi questo credo che sia facilmente comprensibile.