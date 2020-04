Virus, Girardi: in estate test su uomo

Per quanto riguarda il vaccino la Regione Lazio ha fatto un importante investimento insieme al Ministero della ricerca scientifica, che attraverso il Cnr ha stanziato altri fondi per un programma di sviluppo di un vaccino. Noi come istituto coordineremo la parte clinica e una serie di test di laboratorio su questo vaccino ed è già in fase di identificazione una piattaforma vaccinale, sviluppata in precedenza per altre malattie, ma che può essere rapidamente riconvertita alla produzione di un vaccino per Covid-19. L'idea, questa piattaforma vaccinale, è stata sviluppata da società che sono presenti nel territorio della Regione Lazio, quindi sono delle realtà in grado anche di sostenere una prima fase di produzione. L'obiettivo è quello di arrivare entro l'estate ai primi test sull'uomo e la speranza è che se questi test dimostreranno, come noi crediamo e speriamo, la sicurezza di questo vaccino e daranno dei potenziali segnali iniziali di attività di questo vaccino si possa poi passare entro l'anno a delle sperimentazioni su più vasta scala. Durante l'anno prossimo si potrebbe avere la distribuzione alla popolazione di questo vaccino, se tutto funziona come noi ci auguriamo.