Virus, i numeri della protezione civile: 627 nuove vittime

Questa sera registriamo 689 persone guarite che porta il numero del totale delle persone guarite a 5129 unità. È di 4.670 l'incremento delle persone attualmente positive. Il totale delle persone attualmente positive e di 37.860. Di queste 19.185 sono le persone in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. È di 2655 le persone che sono in terapia intensiva, pari al 7% del totale delle persone positive. Purtroppo oggi registriamo 627 nuovi deceduti. Voglio ricordare che questi sono deceduti con il coronavirus, non per il coronavirus perché, come sapete, l’Istituto Superiore della Sanità sta portando avanti un'indagine epidemiologica e quindi sarà l'Istituto Superiore della Sanità a comunicarci questi dati.