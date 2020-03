Virus, My Lovely Superhero, il blog per la moglie-medico

Si sentono tanti ragionamenti sul domani, su come saremo domani, quando avremo finito di affrontare questo grande problema. Si parla anche di grandi temi, addirittura di ribaltamenti di prospettiva. Credo che il primo passo per arrivare a queste ribaltamenti, a capire cosa, anche questo rimanere in casa, assolutamente ci ha insegnato, farà mantenere i collegamenti che si stanno creando in questi giorni con le persone vicine, ma anche con persone molto lontane, perché appunto l'esperimento , come quello del blog, mi ha consentito di avere tanta solidarietà e tante amicizie, da tanti italiani e anche da tanti all'estero, stranieri, in tutto il mondo.