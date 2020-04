Virus, nessun contagio in casa di cura riminese

La struttura ospita 41 anziani, i momenti difficili non sono terminati e di conseguenza tutto ciò servirà per continuare a migliorare e continuare a gestire questa situazione che fino ad ora è stata di grande impegno, quindi di grande responsabilità da parte di tutti i ma anche di grande difficoltà. Difficoltà, ma nessun caso di contagio, la chiusura totale con l'esterno dal 23 febbraio e la rigorosa applicazione del protocollo sanitario hanno tutelato anziani e dipendenti della casa di riposo di San Giovanni in Marignano, nella provincia di Rimini, la più colpita, insieme a quella di Piacenza in Emilia Romagna, dal coronavirus. La struttura già era formata per la riduzione delle malattie da infezione respiratoria. Mascherine, guanti, camici fortunatamente n'eravamo provvisti. Il sostegno psicologico attraverso il telefono e la figura anche dei referenti del medico con la presenza continua in struttura ha agevolato i momenti difficili. Una tutela in più contro la circolazione del virus in vista del caldo, anche l'accensione dell'impianto di aria condizionata rispetterà le direttive sanitarie. Se arriveranno delle indicazioni da parte dell'istituto superiore di sanità, degli organi competenti rispetto a un'eventuale possibilità di contagio attraverso i condizionatori poi prenderemo atto e metteremo sicuramente in funzione le misure precauzionali. La casa residenza anziani di San Giovanni in Marignano è una struttura pubblica, gestita da una cooperativa, al sindaco si sono rivolti i famigliari che all'inizio, faticavano ad accettare l'idea di poter comunicare con le persone care solo attraverso lo schermo di un cellulare o di un tablet. Qualche giorno fa è stato fatto uno screening voluto dall'ASL su collaborazione della regione Emilia Romagna e s'è visto che, fortunatamente, i tamponi ed i test sierologici hanno dato a tutti gli ospiti interni esito negativo e quindi io penso che questa ha dato quello ulteriore diciamo tranquillità e felicità alle persone che in queste giornate non hanno potuto essere presenti all'interno della struttura.