Virus, Papa: prego per le donne incinta

Vorrei che oggi pregassimo per le donne che sono in attesa. Le donne incinte che diventeranno mamme e sono inquiete. Si preoccupano. Una domanda: a quale mondo… In quale mondo vivrà mio figlio? Preghiamo per loro, perché il Signore gli dia coraggio di portare avanti questi figli, con la fiducia che sarà certamente un mondo diverso, ma sempre sarà un mondo che il Signore amerà tanto.