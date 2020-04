Virus, Papa: senzatetto sofferenti nascosti

Questi giorni di dolore, di tristezza, evidenziano tanti problemi nascosti. Sul giornale oggi c'è una foto che colpisce il cuore: tanti senzatetto di una città sdraiati in un parcheggio in osservazione. Ci sono tanti senzatetto oggi. Chiediamo a Santa Teresa di Calcutta che risvegli in noi il senso della vicinanza a tante persone che nella società e nella vita normale vivono nascoste, come i senzatetto, che nel momento della crisi si evidenziano così.