Virus, Piero Di Lorenzo: in Uk test del vaccini su volontari

Ieri in Inghilterra, nella Regione di Oxford, sono cominciati i test su 510 volontari sani. In effetti sono 1.020, però a 510 viene iniettato un placebo, proprio per mettere in condizione gli scienziati di capire cosa accade in una comunità vaccinata, piuttosto che nell’altra. Questi volontari verranno testati e verranno monitorati per diversi mesi. Noi pensiamo di avere una risposta sul grado di efficacia di questo vaccino, candidato vaccino, entro la fine di settembre. Se, come ci auguriamo, il responso del test sarà positivo entro fine settembre, noi pensiamo che già entro fine anno ci potrà essere un considerevole numero di dosi di vaccino da utilizzare.