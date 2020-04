Virus, Regione Lombardia Sala: non allentare misure adesso

Reputiamo che qua, in Lombardia, allentare la morsa adesso, è sbagliato. Abbiamo visto che l'isolamento sta producendo risultati, perché stanno diminuendo gli accessi ai Pronto Soccorso, sta cambiando la curva, il tasso di contagio è sceso, quindi siamo sulla strada giusta. Non è il momento di allentare la morsa dell'isolamento che ricordo essere l'unica arma che noi conosciamo per combattere il Coronavirus. Sappiamo che è difficile rimanere in casa, ci vuole ancora un piccolo sforzo, ancora qualche giorno, qualche settimana, non sappiamo ancora il tempo, vedremo quando cala la curva, però assolutamente dobbiamo rimanere in casa.