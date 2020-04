Virus, riapre il primo mercato scoperto in Lombardia

Buongiorno Sesto San Giovanni. Si riparte oggi. Venite, Venite. Dobbiamo ripartire. Non è il solito mercato rionale, i banchi sono pochi. le regole ferree, ma è un primo piccolo passo verso la fase due. Per Sesto San Giovanni, il Comune più grande della provincia nord di Milano, è un giorno importante. Per i cittadini e per gli ambulanti. Dobbiamo convivere col virus e dobbiamo andare avanti a combattere questo virus se no... questo virus ci ammazza. Per noi è importante, siamo abituati a venire al mercato e ci manca tanto. È mancato moltissimo finalmente la ripresa oggi in prima fila, sono arrivata e sono quasi una delle prime. L'ordinanza della Regione Lombardia, parla chiaro: i banchi possono vendere solo prodotti alimentari. Lo spazio deve essere transennato. i varchi devono essere due e in ingresso c'è la misurazione della temperatura. Guanti, mascherine e gel per tutti. È un Covid manager, un ufficiale di Polizia Locale con il compito di controllare che vengano rispettate le regole di distanziamento di un metro. Gli ingressi contingentati, un solo componente a famiglia, due per banco. È un segnale importante però, un segnale di ripartenza. Una convivenza con la fase due che stiamo per avviare. I banchi si contano sulle dita di una mano. La normalità è lontana. Ma per Alessandro, da tre generazioni con il banco di formaggi e salumi e per Angelo, da 60 anni pescivendola a Sesto era importante essere qui oggi.