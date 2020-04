Virus, Ricciardi: In fase 2 tamponi a sintomatici lievi

Quello che adesso noi proponiamo, in questa seconda fase è di estendere questa tamponatura ai sintomatici molto lievi, cioè quelli che hanno un solo sintomo che esordiscono con un colpo di tosse, con la febbre soprattutto. E quindi isolare tempestivamente questa persona nel caso che risulti positiva e poi tracciare tecnologicamente, in maniera tale da risalire ai suoi contatti in modo rapido.