Virus, Sileri: massima attenzione a indicazioni Regioni

Quello che si nota è che verosimilmente, forse è un po' presto per dirlo, ma verosimilmente tutte le misure di contenimento messe in atto dalla Cina stessa e anche dagli altri Paesi stanno probabilmente rallentando la diffusione fuori dalla Cina del virus. Io credo che quando vi sia una richiesta di governatori e quindi di coloro che gestiscono la sanità regionale vanno sempre lette e prese con il dovuto riguardo e attenzione. Dobbiamo vedere questa situazione come una situazione dinamica, la situazione dinamica che può cambiare di ora in ora e di giorno in giorno. Quindi ogni giorno cambia, quindi ben vengano anche le critiche e soprattutto le notizie che vengono dalla periferia, periferia intendo dire dai sistemi sanitari regionali.