Virus, vaccino italiano funziona su cellule umane

Nella corsa contro il tempo per vincere definitivamente la battaglia contro il Covid-19, dall'Italia arriva una notizia incoraggiante che fa ben sperare; la neutralizzazione del coronavirus da parte di un vaccino. La scoperta arriva dai laboratori della Takis di Pomezia. “Dopo una singola vaccinazione - dice l’amministratore delegato Luigi Aurisicchio - i topi hanno sviluppato anticorpi, che possono bloccare l'infezione del virus Sars-CoV2, anche sulle cellule umane” e spiega: “Dopo aver osservato che cinque dei nostri candidati vaccini generavano una grande quantità di anticorpi, i ricercatori hanno selezionato i due con i risultati migliori”. Dal sangue ricco di anticorpi è stato poi isolato il siero e quest'ultimo è stato analizzato nel laboratorio di virologia dell'Istituto Spallanzani. Tutti e cinque i candidati vaccini si basano sul materiale genetico della proteina spike, la punta molecolare che il virus usa per entrare nelle cellule umane, e sulla tecnica della elettroporazione, che consiste in un’iniezione nel muscolo, seguita da un brevissimo impulso elettrico per facilitare l'ingresso del vaccino nelle cellule e attivare così il sistema immunitario. Il prossimo passo, spiegano dalla Takis, sarà capire quanto tempo dura la risposta immunitaria. Si tratta comunque del livello più avanzato finora raggiunto nella sperimentazione di un candidato vaccino nato in Italia, ma per i test sull'uomo bisognerà attendere la fine dell'estate.