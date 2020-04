Virus, Visco: da lockdown effetti economici d'impatto

È un momento molto difficile per il Paese, è un momento in cui noi ci aspettiamo effetti economici di impatto legati al contenimento, alle misure di contenimento, legate al dover stare a casa. Noi siamo qui adesso, all'aria aperta, ma per motivi istituzionali, ma ciascuno di noi nella sua privata ha affrontato questi momenti con grande differenza rispetto al passato.