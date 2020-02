Zaia: continuiamo a cercare paziente zero

Non abbiamo il contagio primario, siamo davanti a dei contagi secondari, peraltro tutti cittadini che non hanno avuto rapporti con cittadini provenienti dalle zone infette o che siano stati nelle zone infette. Per questo motivo continuiamo a cercare. Però è anche possibile che il virus a questo punto sia diventato ubiquitario e spesso si sovrapponga o si nasconda come virus dell'influenza e invece è il coronavirus.