Zaia: mai immaginato di chiudere carnevale Venezia

Non avrei mai pensato di dover firmare un'ordinanza per chiudere il carnevale di Venezia, non avrei mai pensato di chiudere le scuola, le chiese, i musei, tutti i centri di aggregazione. So che chiedo un sacrificio ai veneti, però è pur vero che i veneti sanno che quando il gioco si fa duro noi lavoriamo tutti in squadra. La squadra non ha colore politico, non ha niente. Noi dobbiamo solo pensare alla salute dei veneti.