Zaia: per me i cittadini possono tornare a passeggiare

Penso che una persona che da 60 giorni che è in casa, può girare attorno a casa, adesso cominciamo a dire che vada a farsi una passeggiata, respiri un po' d'aria, dando anche un segno, come si può dire, di responsabilità da un lato, ma anche la possibilità di tornare un minimo alla normalità. Io le avrei prese prima queste ordinanze, però ero sempre nella speranza di dire che comunque ci sarebbe stato un provvedimento nazionale. Vedo che non c'è stato fino a questo punto. Peraltro, leggendo il decreto, non si capisce ancora cosa possono fare i cittadini dopo il 4 Maggio.