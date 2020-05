Zaia: Riaprire subito spiagge e settore turismo

Però noi siamo per aprire, cioè io penso che il Governo debba prendere atto del fatto che a livello nazionale c'è eterogeneità nella risposta sanitaria, nelle vicende epidemiologiche per cui è fondamentale che magari si deleghino le regioni sulla base di un piano. Penso che il prodotto turistico sia fra i primi da prendere in mano, ma non semplicemente perché sono in ginocchio e questa è già una grande giustificazione però penso che all'aperto, in spiaggia, osservando delle regole minimali si possa assolutamente fare turismo.