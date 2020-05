Processo Cucchi, in aula il defensore di Roberto Mandolini

Roberto Mandolini in aula non c'è, assente come gli altri Carabinieri imputati di omicidio preterintenzionale per la morte di Stefano Cucchi. Il suo Avvocato Piero Frattarelli, che difende l'allora Comandante della Stazione Appia, accusato di falso e calunnia, sostiene che il fotosegnalamento mai avvenuto la notte dell'arresto, non è fondamentale. “Era l'una di notte, tardi, Cucchi non voleva farlo”, dice l'Avvocato “Secondo me ha fatto bene Mandolini”, Risulta provato e quindi si debba necessariamente procedere con la sentenza assolutoria per tutte e 4 le ipotesi. Mette poi in discussione la testimonianza di Francesco Tedesco, l'imputato accusatore di questo processo. Devo dire che ha addomesticato per scopi difensivi dei fatti che invece sono stati acquisiti e provati in maniera completamente diversa. La sentenza prevista per giovedì prossimo si avvicina e la prossima settimana inizierà anche un nuovo processo per la morte di Stefano Cucchi, quello che vede imputati 8 Carabinieri dell'Arma, per il presunto depistaggio volto a nascondere la verità della notte dell'arresto. La famiglia Cucchi si prepara a chiamare in aula anche due ex Ministri. Il Ministro La Russa che pochissime ore dopo la morte di Stefano dichiarava pubblicamente a voi giornalisti e alle telecamere che non sapeva nulla sull'accaduto, ma era certo dell’onorabilità dei Carabinieri. Mi vengono in mente le parole in aula, pronunciate dall’allora Ministro Alfano. Io ero presente quel giorno in Senato ho ascolta attentamente quelle parole. Oggi sappiamo che quelle parole erano state scritte a tavolino da coloro che oggi saranno sul banco degli imputati. E proprio a pochi giorni dalla prima udienza le parti civili, presentano istanza di astensione per il Giudice monocratico, chiamato a presiedere questo procedimento. Il motivo: ragioni di convenienza.