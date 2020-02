Allerta virus, Guidara: le opportunità dello smart working

Lo smart-working, non da adesso, ma da tempo, rappresenta sicuramente un'opportunità. Noi consideriamo che, ad esempio, smart-working significhi un risparmio fra i 60 e i 90 minuti al giorno per le persone che si muovono, soprattutto per le persone che devono raggiungere Milano dalla provincia o dall'hinterland. Noi perché abbiamo deciso rapidamente di mettere in atto queste misure di smart-working? Fondamentalmente per due motivi: primo, per dare un contributo e portare il nostro contributo ad una situazione che appariva, immediatamente dopo le prime notizie e ancora lo rimane, particolarmente complessa e difficile da comprendere; secondo, aldilà di questo aiuto alla collettività, per garantire anche alle nostre persone di Boston Consulting un ambiente più protetto e più sicuro, che ovviamente è rappresentato dalla propria casa e dal proprio domicilio.