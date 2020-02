Allerta virus, rischio recessione più vicino

Il rinvio del Salone del Mobile di Milano a giugno, è solo la punta dell’iceberg dell'effetto negativo che sta avendo sull'economia, l'infezione di coronavirus in Italia. La lista di fiere in giro per il Paese che sono state congelate, si allunga di ora in ora. Quello turistico è uno dei settori che potrebbe subire le maggiori ripercussioni. Confcommercio prevede, tra marzo e maggio, costi per oltre due miliardi e mezzo a causa di disdette per viaggi, alberghi e ristoranti. Per Confesercenti la perdita nei consumi potrebbe arrivare a 3,9 miliardi e Coldiretti teme un rischio paralisi per 500 aziende agricole negli 11 comuni della zona rossa, fra Lombardia e Veneto. Quasi tutti i settori, industria compresa, calcolano danni ingenti e poiché l'economia italiana già da mesi appariva debole, la prospettiva che il coronavirus ci porterà in recessione, si fa sempre più concreta. Il Governo sta mettendo a punto una serie di interventi, per sostenere famiglie e imprese. Il primo assaggio è stata la sospensione del pagamento delle tasse nell'epicentro dell'infezione e per questi 11 comuni entro venerdì, ha promesso il Ministro del tesoro, Roberto Gualtieri, arriveranno altre misure. Fra queste ci sarà lo stop al versamento dei contributi previdenziali, delle rate dei mutui e delle bollette di luce e gas. Allo studio anche la cassa integrazione per i lavoratori delle imprese, finanziamenti agevolati e indennizzi per le aziende. Per aiutare poi le esportazioni, il Ministro degli esteri, Luigi Di Maio, ha annunciato 350 milioni, che si sommano ai 300 di cui ha parlato due settimane fa, a sostegno del made in Italy. L'impatto dell'emergenza potrebbe costringere Palazzo Chigi ad altri interventi più robusti, e già si cerca una sponda a Bruxelles perché la maggior spesa pubblica che Roma dovrà affrontare, potrebbe far sballare i conti pubblici. D'altra parte quello del coronavirus è un problema per l'economia mondiale. Molti analisti, agenzie di rating incluse, sono convinti che la crescita globale rallenterà e il timore è la recessione, se il contagio dovesse espandersi in zone come gli Stati Uniti, finora poco colpite.